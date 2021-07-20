Новичок "горняков" Марлон признался, что игроки дончан расспрашивали его о Роберто Де Дзерби, ведь защитник играл в Сассуоло именно под руководством итальянского тренера.

"Конечно, интерес у ребят всегда есть. Я уже очень хорошо знаю Роберто Де Дзерби. Ребята спрашивали, какой он, какое у него настроение, какой это наставник.

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Я всегда говорил, что он – великий тренер, замечательный, искренний, правдивый, добрый человек. И это тот человек, который каждому нужен в жизни. Думаю, через некоторое время все игроки это также поймут и будут относиться к нему так же, как и я", – приводит слова Марлона официальный сайт Шахтера.

Напомним, бразильский защитник подписал с дончанами контракт до 2026 года. Дебютировать за Шахтер в официальном матче Марлон сможет уже 24 июля – "горняки" будут противостоять Ингульцу.

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