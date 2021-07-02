Марку Силва оставил свою подпись на контракте с Фулхэмом, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение о сотрудничестве между лондонцами и португальским тренером рассчитано до лета 2024-го. Последним клубом Силвы был Эвертон, откуда специалиста уволили в декабре 2019-го.

По итогам прошлого сезона АПЛ Фулхэм финишировал на 18-й строчке и вылетел в Чемпионшип.

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