toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СБОРНАЯ УКРАИНЫ КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Маркович нашел новый клуб

17:59 96 Читати українською
Маркович нашел новый клуб
Лазар Маркович / ФК Партизан

Экс-полузащитник английского Ливерпуля Лазар Маркович вернулся на родину и будет защищать цвета родного клуба.

25-летний вингер вернулся в Партизан, сообщает официальный сайт клуба.

В Сербии игрок забил гол и спровоцировал массовую потасовку, проигнорировав фэйр-плей – за ним гнались все соперники

Белградцы подписали своего воспитанника бесплатно. Летом Маркович стал свободным агентом, поскольку лондонский Фулхэм, за который он выступал в последние полгода (1 матч) вылетел в Чемпионшип и разгрузил зарплатную ведомость. Контракт подписан на 3 года.

Лазар Маркович начал выступления на профессиональном уровне в 2011 году именно в Партизане. После успешного сезона 2013/14 в составе лиссабонской Бенфики английский Ливерпуль выложил за него 20 млн фунтов, но на Энфилде проявить себя серб так и не смог.

Аренды в Фенербахче, Спортинга, Халла и Андерлехта тоже не стали успешными. В составе сборной Сербии Маркович провел 22 матча, в которых забил 3 мяча. Сербы являются соперниками сборной Украины в группе B квалификации к Евро-2020.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
"Швойницького відгамселили бандити – ребра пробили легені". Він має автографи Ді Марії та Клюйверта і пише про Карпати
12:00
623
Теги
Трансферы Мир Лазар Маркович Лазар Маркович Партизан Партизан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • УПЛ определила лучшего игрока и тренера августа
    Україна — 15:45115 УПЛ определила лучшего игрока и тренера августа
23
час
:
3
мин
Армения
19:00
Италия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук