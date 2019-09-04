Маркович нашел новый клуб

Экс-полузащитник английского Ливерпуля Лазар Маркович вернулся на родину и будет защищать цвета родного клуба.

25-летний вингер вернулся в Партизан, сообщает официальный сайт клуба.

В Сербии игрок забил гол и спровоцировал массовую потасовку, проигнорировав фэйр-плей – за ним гнались все соперники

Белградцы подписали своего воспитанника бесплатно. Летом Маркович стал свободным агентом, поскольку лондонский Фулхэм, за который он выступал в последние полгода (1 матч) вылетел в Чемпионшип и разгрузил зарплатную ведомость. Контракт подписан на 3 года.

Лазар Маркович начал выступления на профессиональном уровне в 2011 году именно в Партизане. После успешного сезона 2013/14 в составе лиссабонской Бенфики английский Ливерпуль выложил за него 20 млн фунтов, но на Энфилде проявить себя серб так и не смог.

Аренды в Фенербахче, Спортинга, Халла и Андерлехта тоже не стали успешными. В составе сборной Сербии Маркович провел 22 матча, в которых забил 3 мяча. Сербы являются соперниками сборной Украины в группе B квалификации к Евро-2020.

️ Welcome home Lazar Marković pic.twitter.com/YL7cWUAAFK — Partizan Belgrade (@FKPartizanEN) September 3, 2019

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