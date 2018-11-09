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Маркоски: Ворскла еще не проиграла войну в Лиге Европы

22:03 12 Читати українською
Маркоски: Ворскла еще не проиграла войну в Лиге Европы
Йован Маркоски / соцсети

Бывший полузащитник Ворсклы Йован Маркоски прокомментировал поражение полтавчан от Карабаха (0:1).

"Думаю, справедливым итогом поединка должна была быть ничья. Карабах использовал свою чуть ли не единственную возможность поразить цель, а Ворсклу реализация подвела.

Ворскла – Карабах – 0:1 – видео гола и обзор матча

Из-за скользкого газона мяч ходил быстрее, но самим футболистам было сложнее с ним справиться. Защищаться в таких условиях намного легче, что большую часть времени Карабах и делал. Ворскле не удалось быстро приспособиться к такому полю, ведь в первом тайме, если не ошибаюсь, полтавчане всего пару раз пробили в сторону ворот азербайджанцев.

Возможно, ворскляне боялись ошибиться. В первом тайме фланги, как мне показалось, вообще не работали. Не было остроты, передач в штрафную. А ведь эти действия напрашивались, учитывая рост Коломойца, а потом и Кареки. Да и Кулач хорош на втором этаже. Ва-банк команда пошла только в последние 10 минут. А этого было недостаточно для такого поединка.

Ворскла – Карабах: матч был приостановлен из-за беспорядков на трибунах

Теперь шансы на выход из группы заметно уменьшились. Тем не менее не стоит опускать руки, в группе состоится еще два тура. Чудеса в футболе бывают, поэтому несмотря на обидное поражение от Карабаха, вперед нужно смотреть с оптимизмом. На домашнем матче с Арсеналом трибуны полтавского стадиона наверняка будут заполнены, и это может помочь Ворскле, а со Спортингом и на выезде можно удачно играть", – цитирует Маркоски Команда 1.

Лига Европы4 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четверг 08 ноября 2018

Ворскла
Матч окончен
0 : 1
Карабах
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Лига Европы Ворскла - Карабах Йован Маркоски Йован Маркоски Ворскла Ворскла
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