"Ну, одни играют в белой, а другие в красно-белой форме. Это два замечательных клуба, которые ежегодно борются за одинаковые титулы. Я вырос в Реале, сейчас нахожусь в Атлетико – разные товарищи по команде, тренер, клуб...

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Они не имеют ничего общего. Сейчас я могу вам сказать, что я очень счастлив в Атлетико. Мы очень близка семья, это заметно на поле... И тренерский штаб, и игроки, и персонал... у всех нас хорошие отношения, и это делает каждый день положительным. Я очень рад переезду в Атлетико и ни о чем не жалею", – заверил Льоренте в интервью AS.

Напомним, хавбек провел 11 лет в структуре Реала, а летом 2019-го перешел в Атлетико.

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