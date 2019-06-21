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"У меня чистая совесть": Маркос Льоренте прокомментировал свой переход из Реала в Атлетико

20:29 46 Читати українською
"У меня чистая совесть": Маркос Льоренте прокомментировал свой переход из Реала в Атлетико
Маркос Льоренте / ФК Атлетико Мадрид

Полузащитник Реала Маркос Льоренте поделился ощущениями после перехода в Атлетико.

"Я не боюсь, что перешел из Реала. Я пришел сюда с чистой совестью, я отдавал все Реалу и работал, как мог.

Маркос Льоренте официально перешел из Реала в Атлетико

Сейчас буду отдавать все футболке Атлетико и делать, что умею лучше всего, выполняя свою работу и обязанности", – цитирует Льоренте Marca.

По неофициальным данным, "матрасники" заплатили Реалу за футболиста 40 млн евро.

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