Маркос Льоренте был бы рад перейти в Атлетико, – дядя игрока

Дядя хавбека Реала Маркоса Льоренте считает, что его племяннику стоит перейти в Атлетико.

"Маркос четко дал понять, что хотел бы регулярно играть в основной команде. Он бы хотел продолжить карьеру в Реале, ведь является фаном этого клуба, хотел бы здесь достигать успехов, но, похоже, его время на Бернабеу подошло к концу.

Атлетико подпишет Фелиша за рекордную сумму в истории клуба, – Marca

Льоренте хотел бы знать о своем новом клубе до начала предсезонных сборов. Атлетико – отличная команда, и мы знаем, что они проявляют интерес. Маркос был бы счастлив перейти туда", – цитирует дядю Marca.

Ранее сообщалось, что "кальчонерос" предложили Реалу за футболиста 40 млн евро.