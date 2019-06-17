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Маркос Льоренте был бы рад перейти в Атлетико, – дядя игрока

20:26 34 Читати українською
Маркос Льоренте был бы рад перейти в Атлетико, – дядя игрока
Маркос Льоренте / ФК Реал Мадрид

Дядя хавбека Реала Маркоса Льоренте считает, что его племяннику стоит перейти в Атлетико.

"Маркос четко дал понять, что хотел бы регулярно играть в основной команде. Он бы хотел продолжить карьеру в Реале, ведь является фаном этого клуба, хотел бы здесь достигать успехов, но, похоже, его время на Бернабеу подошло к концу.

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Льоренте хотел бы знать о своем новом клубе до начала предсезонных сборов. Атлетико – отличная команда, и мы знаем, что они проявляют интерес. Маркос был бы счастлив перейти туда", – цитирует дядю Marca.

Ранее сообщалось, что "кальчонерос" предложили Реалу за футболиста 40 млн евро.

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