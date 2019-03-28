Маркос Антонио забил первый гол за Шахтер

Новичок Шахтера Маркос Антонио эффектно забил в спарринге с Олимпиком.

Подопечные Паулу Фонсека и Вячеслава Шевчука заполнили паузу в чемпионате контрольным матчем. "Горняки" одержали уверенную победу со счетом 4:0, а все голы были в активе бразильцев, передает официальный сайт ФК Шахтер.

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Начало положил точный удар Фернандо в первом тайме. После перерыва Веллингтон Нем, Тете и Маркос Антонио установили итоговый результат.

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