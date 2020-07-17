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Маркос Антонио всерьез заинтересовал Ювентус – туринцы имеют грандиозные планы на хавбека Шахтера

14:21 - Читати українською
Маркос Антонио всерьез заинтересовал Ювентус – туринцы имеют грандиозные планы на хавбека Шахтера
Маркос Антонио / ФК Шахтер

Очередной легионер донецкого Шахтера попал на радары европейского топ-клуба.

Бразильский полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает издание Calciomercato.

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"Старая синьора" планирует серьезно омолодить состав и представитель УПЛ должен стать одним из винтиков этого сложного механизма. Боссы туринцев планируют отправить 20-летнего хавбека в аренду в Сассуоло, чтобы тот лучше адаптировался к Серии А.

Напомним, Антонио перешел в Шахтер в феврале 2019 года из португальского Эшторила за 3,5 млн евро и заключил с "оранжево-черными" контракт до лета 2023 года. За это время бразилец подорожал на полмиллиона – портал Тransfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

В текущем сезоне Маркос провел в футболке Шахтера 27 поединков во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Ювентус Ювентус Трансферы Сассуоло Сассуоло Шахтер Шахтер Маркос Маркос Антонио
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