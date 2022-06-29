"Маркос Антонио – молодой парень, мы имели возможность подписать его – к тому же при довольно неприятных обстоятельствах (речь о событиях в Украине – прим.). У нас был 35-летний игрок на этой позиции (Лукас Лейва – прим.), чей контракт истекал, поэтому мы остановились на данном варианте.

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Ему нужно привыкнуть к итальянскому футболу, у него есть определенный опыт в Лиге чемпионов, и мы с радостью дадим ему время на адаптацию", – приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, в прошлом сезоне легионер отыграл за Шахтер 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Зимой 2019 года "горняки" отдали Эшторилу за полузащитника 3,5 млн евро.

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