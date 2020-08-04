Маркос Антонио прокомментировал подписание нового контракта с Шахтером

Бразильский полузащитник Шахтера Маркос Антонио после подписания 5-летнего контракта с клубом отметил, что стремится развиваться и становиться лучшим вместе с донецкой командой.

"Я очень благодарен клубу за продление контракта. Последующие годы я проведу в этой команде. Я хочу становиться все лучше и лучше. Много общаюсь с партнерами как во время тренировок, так и за их пределами. Я хочу развиваться и помогать команде становиться лучше.

Маркос Антонио продлил контракт с Шахтером

Вспоминаю ли я свой гол в ворота Вольфсбурга в первом матче? Да. Но завтра будет другая игра, и главное для нас – пройти дальше", – сказал хавбек Шахтера на предматчевой пресс-конференции на НСК Олимпийский.

Добавим, что Маркос Антонио провел в составе "горняков" 28 игр во всех турнирах в сезоне 2019/20 и успел отметиться тремя голами и двумя голевыми передачами.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Вольфсбург состоится завтра, 5 августа, начало в 19:55.

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