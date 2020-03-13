Маркос Антонио признался, что впервые забил головой на профессиональном уровне

Хавбек Шахтера Маркос Антонио прокомментировал победу над Вольфсбургом (2:1) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

"На самом деле я впервые забил головой на профессиональном уровне. Очень счастлив, спасибо Богу за свой гол и нашу победу. Удар Патрика со штрафного был очень точным, хорошо, что мяч отлетел ко мне и я смог забить.

Вольфсбург – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мы прекрасно знали, что игра будет очень тяжелой, но наша команда очень сильная, и мы смогли показать свой футбол. Два незабитые пенальти – ничего страшного, такое случается в футболе. Мы приехали сюда за победой, с большим желанием. Нам удалось выиграть первый матч, теперь нужно сохранить такой настрой и на игру в Харькове. Ситуация с коронавирусом на слишком приятная, ты видишь все это в Европе и мире. Но ты должен думать только об игре, когда выходишь на поле", – рассказал Антонио в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, именно миниатюрный хавбек забил победный мяч "горняков", до этого отмечались Мораес и защитник Вольфсбурга Брукс.

Шахтер одержал выездную победу над Вольфсбургом в матче 1/8 финала ЛЕ с двумя нереализованными пенальти