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Маркос Антонио признался, что впервые забил головой на профессиональном уровне

00:53 27 Читати українською
Маркос Антонио признался, что впервые забил головой на профессиональном уровне
Маркос Антонио / Сайт Шахтера

Хавбек Шахтера Маркос Антонио прокомментировал победу над Вольфсбургом (2:1) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

"На самом деле я впервые забил головой на профессиональном уровне. Очень счастлив, спасибо Богу за свой гол и нашу победу. Удар Патрика со штрафного был очень точным, хорошо, что мяч отлетел ко мне и я смог забить.

Вольфсбург – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мы прекрасно знали, что игра будет очень тяжелой, но наша команда очень сильная, и мы смогли показать свой футбол. Два незабитые пенальти – ничего страшного, такое случается в футболе. Мы приехали сюда за победой, с большим желанием. Нам удалось выиграть первый матч, теперь нужно сохранить такой настрой и на игру в Харькове. Ситуация с коронавирусом на слишком приятная, ты видишь все это в Европе и мире. Но ты должен думать только об игре, когда выходишь на поле", – рассказал Антонио в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, именно миниатюрный хавбек забил победный мяч "горняков", до этого отмечались Мораес и защитник Вольфсбурга Брукс.

Шахтер одержал выездную победу над Вольфсбургом в матче 1/8 финала ЛЕ с двумя нереализованными пенальти

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Шахтер Шахтер Лига Европы Вольфсбург - Шахтер Маркос Антонио Маркос Антонио
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