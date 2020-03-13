Маркос Антоніо побореться з форвардом Манчестер Юнайтед за звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио провел хороший поединок против Вольфсбурга в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Пресс-служба УЕФА определила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам первых матчей 1/8 финала.

Вольфсбург – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

В почетный список попал полузащитник Шахтера Маркос Антонио, который забил победный гол в ворота немецкого Вольфсбурга.

Кроме бразильского легионера "горняков", на приз также претендуют Одион Игало (Манчестер Юнайтед), Чарльз Арангис (Байер), Самуэле Кампо (Базель). Проголосовать можно, перейдя по этой ссылке.

Шахтер победил Вольфсбург: бразильцы дают результат, хорошие шансы на 1/4 финала ЛЕ и проблемы "горняков" под прессингом