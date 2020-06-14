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Маркос Антонио оценил уровень чемпионата Украины

06:30 24 Читати українською
Маркос Антонио оценил уровень чемпионата Украины
Маркос Антонио / Фото ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Маркос Антонио рассказал об адаптации в УПЛ.

"Я уже больше года в Шахтере, прекрасно чувствую и достаточно хорошо интегрировался в команду. У меня отличные отношения с партнерами, рад играть и приносить пользу клубу.

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Очень хороший уровень лиги: крепкие соперники и интересные матчи. Но мы заслуженно впереди. С огромной радостью ждем возможности оформить досрочное чемпионство и, надеюсь, сможем достичь своей цели. С нетерпением жду этого момента", – цитирует Антонио официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, 20-летний бразилец перебрался в Шахтер в феврале 2019-го. В нынешнем сезоне УПЛ Маркос провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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