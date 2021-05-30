Маркос Алонсо вместе со своим дедушкой установил уникальное достижение в истории ЛЧ – такое почти невозможно повторить
Триумф Челси в Лиге чемпионов сезона 2020/21 будет иметь особое значение для Маркоса Алонсо.
"Пенсионеры" одолели "горожан" в финале ЛЧ. 30-летний защитник наблюдал за матчем в запасе.
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Несмотря на это, Маркосу Алонсо покорилось уникальное достижение. Впервые в истории турнира выиграл внук игрока, который ранее уже торжествовал в самом престижном еврокубковом турнире. Маркитос, дедушка защитника Челси, выигрывал с Реалом в 1956-1960 годах.
К слову, "пенсионеры" лишь второй раз в своей истории завоевали трофей Лиги чемпионов. Впервые Челси победил в сезоне 2011/12.
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