Триумф Челси в Лиге чемпионов сезона 2020/21 будет иметь особое значение для Маркоса Алонсо.

"Пенсионеры" одолели "горожан" в финале ЛЧ. 30-летний защитник наблюдал за матчем в запасе.

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Несмотря на это, Маркосу Алонсо покорилось уникальное достижение. Впервые в истории турнира выиграл внук игрока, который ранее уже торжествовал в самом престижном еврокубковом турнире. Маркитос, дедушка защитника Челси, выигрывал с Реалом в 1956-1960 годах.

К слову, "пенсионеры" лишь второй раз в своей истории завоевали трофей Лиги чемпионов. Впервые Челси победил в сезоне 2011/12.

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