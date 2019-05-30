Маркос Алонсо согласился перейти в Атлетико

Защитник Челси Маркос Алонсо во время летнего трансферного окна может покинуть команду.

Мадридский Атлетико заинтересован в трансфере левого защитника Челси Маркоса Алонсо, сообщает Marcа.

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По информации издания, футболист заинтересован в таком развитии событий и уже дал предыдущее согласие на переход. Помочь трансферу могут два фактора: Алонсо – уроженец Мадрида, а также то, что футболист потерял место в стартовом составе лондонского клуба.

В прошлом сезоне Маркос Алонсо провел за Челси 31 матч в АПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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