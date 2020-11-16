Маркос Алонсо получил неожиданный вариант продолжения карьеры, – СМИ
Защитник лондонского Челси Маркос Алонсо может сменить клубную прописку в пределах британской столицы.
Испанец попал в сферу интересов Кристал Пэлас, сообщает Daily Mail.
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На Селхерст Парк Алонсо может заменить Патрика ван Анхольта. Контракт нидерландца с "орлами" завершает действие следующим летом и стороны не договорились о продлении сотрудничества. Альтернативный вариант усиления Пэлас – защитник марсельского Олимпика Жордан Амави.
Маркос Алонсо перестал быть главным исполнителем в Челси времен Фрэнка Лэмпарда. В его активе лишь 3 матча АПЛ без результативных действий в нынешнем сезоне.
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