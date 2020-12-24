Защитник лондонского Челси Маркос Алонсо получил вариант с продолжением карьеры в родной Испании.

Латераль зимой перейдет в мадридский Атлетико, утверждает El Chiringuito.

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Алонсо будет выступать на Ванда Метрополитано на правах аренды. Челси придется платить половину зарплаты защитника. Излишней пикантности вероятному переходу добавляет биография Алонсо. Он является воспитанником мадридского Реала, его отец защищал цвета "матрасников", а дедушка был частью Йе-йе – золотой команды "сливочных" конца 50-х.

В нынешнем сезоне Маркос Алонсо полностью проиграл конкуренцию Чилвеллу и Эмерсону и провел только 3 матча в АПЛ.

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