Марко вышел, дважды обыграл защитника, подрался и был удален, – Кварцяный вспомнил как подписал Девича

Марко Девич во время выступлений за Волынь / Фото из открытых источников

Бывший тренер Волыни Виталий Кварцяный вспомнил, как в 2005 году впервые увидел на сборах Марко Девича и сразу же пригласил его в свою команду.

"Девича увидели на сборах. Он вышел во втором тайме и подрался с левым защитником. Марко вышел, первый раз обыграл его – его сбили, потом опять то же самое. Девич встал, полез в драку и их обоих выгнали с поля.

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Я говорю: "Берем немедленно, решаем, как взять его". Девичу тогда было 20 лет. Мы сразу на сборах приняли его в команду и я больше его не отпускал. Мы договорились", – вспомнил Кварцяный в программе Трендец.

Напомним, Девич перешел в луцкий клуб из сербского Вождоваца. В сезоне 2005/06 сыграл за Волынь в 32 поединках и за 175 тысяч евро перешел в харьковский Металлист.

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