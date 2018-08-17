Маркизио покинул Ювентус после 25 лет в клубе

Полузащитник Клаудио Маркизио больше не является игроком туринского Ювентуса.

Ювентус на своем официальном сайте сообщил, что местный воспитанник Клаудио Маркизио покинул клуб. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

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Клаудио находился в системе "бьянконери" с 7 лет, лишь однажды отдавался в аренду в Эмполи. В общем Маркизио провел 389 матчей и забил 37 голов, а также играл ключевую роль в возвращении Ювентуса на трон итальянского футбола.

В составе "старой синьоры" Маркизио выиграл 7 титулов чемпиона Италии, 4 Кубка Италии и 3 Суперкубка Италии. Также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.