toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
БРАГА - ЗАРЯ БОРДО - МАРИУПОЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Маркизио покинул Ювентус после 25 лет в клубе

11:21 103 Читати українською
Маркизио покинул Ювентус после 25 лет в клубе
Клаудио Маркизио / соцсети

Полузащитник Клаудио Маркизио больше не является игроком туринского Ювентуса.

Ювентус на своем официальном сайте сообщил, что местный воспитанник Клаудио Маркизио покинул клуб. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Президент Ювентуса: Лига чемпионов должна стать нашей целью в этом сезоне

Клаудио находился в системе "бьянконери" с 7 лет, лишь однажды отдавался в аренду в Эмполи. В общем Маркизио провел 389 матчей и забил 37 голов, а также играл ключевую роль в возвращении Ювентуса на трон итальянского футбола.

В составе "старой синьоры" Маркизио выиграл 7 титулов чемпиона Италии, 4 Кубка Италии и 3 Суперкубка Италии. Также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

Теги
Главное Италия Клаудио Маркизио Клаудио Маркизио Ювентус Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
47
мин
Арсенал-Киев
19:00
Черноморец
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук