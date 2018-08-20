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Маркизио может вскоре стать футболистом Севильи

00:26 12 Читати українською
Маркизио может вскоре стать футболистом Севильи
Клаудио Маркизио / фото из соцсетей

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, который получил статус свободного агента после ухода из Ювентуса, может продолжить карьеру в Ла Лиге.

Севилья заинтересована в услугах Маркизио и может вскоре подписать с ним контракт, сообщает AS.

Севилья разгромила Райо Вальекано благодаря хет-трику Андре Силвы, Уэска дебютировала в Примере с победы

Руководство севильцев видит в Маркизио замену Н'Зонзи, который недавно перешел в Рому.

Напомним, 32-летний Маркизио разорвал контракт с Ювентусом и стал свободным агентом. Клаудио выступал в составе "бьянконери" в течение 25 лет.

В составе Юве Маркизио выиграл 7 титулов чемпиона Италии, 4 Кубка Италии и 3 Суперкубка Италии. Также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

Гвардиола опроверг интерес Манчестер Сити к Маркизио

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Испания Трансферы Чемпионата Испании Клаудио Маркизио Клаудио Маркизио Ювентус Ювентус Севилья Севилья
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