Маркизио может вскоре стать футболистом Севильи

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, который получил статус свободного агента после ухода из Ювентуса, может продолжить карьеру в Ла Лиге.

Севилья заинтересована в услугах Маркизио и может вскоре подписать с ним контракт, сообщает AS.

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Напомним, 32-летний Маркизио разорвал контракт с Ювентусом и стал свободным агентом. Клаудио выступал в составе "бьянконери" в течение 25 лет.

В составе Юве Маркизио выиграл 7 титулов чемпиона Италии, 4 Кубка Италии и 3 Суперкубка Италии. Также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

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