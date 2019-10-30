Маркизио и его жену ограбили в собственном доме

Бывший полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио подвергся нападению грабителей в своем доме.

Экс-полузащитник туринского Ювентуса Клаудио Маркизио и его жена подверглись нападению вооруженных грабителей в своем доме, сообщает ANSA. Вечером, 29 октября, четверо грабителей, вооруженных пистолетами и отвертками, ворвались в дом Маркизио на его вилле в Виново, где он в тот момент находился с женой.

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Злоумышленники заставили его открыть сейф и украли оттуда драгоценности и часы. Стоимость нанесенного ущерба устанавливается – полиция изучает видео с камер наблюдения. Сам Клаудио и его жена не пострадали.

Напомним, Маркизио в начале месяца объявил о завершении карьеры футболиста. 33-летний итальянец выступал за Ювентус, Эмполи и Зенит, а также провел 55 матчей за сборную Италии.

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