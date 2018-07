Шахтер подписал бразильского полузащитника Сан-Паулу Маркиньоса Сиприано.

Донецкий Шахтер объявил о переходе Маркиньоса Сиприано, сообщает официальный сайт "горняков".

Бразилец подписал пятилетний контракт с Шахтером.

Маркиньос вскоре присоединится к Шахтеру, который сейчас готовится к новому сезону на сборах в Австрии.

Отметим, 19-летний футболист вошел в сотню самых перспективных футболистов по версии журнала "Four Four Two".