Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный лишь несколько дней назад официально стал игроком ПСЖ. По этой причине он не был заявлен на матч за Суперкубок УЕФА с Тоттенхэмом – украинец наблюдал за ним с трибун.

Промах Теля в серии пенальти в видеообзоре матча ПСЖ – Тоттенхэм – 2:2

После победы ПСЖ в серии пенальти Илья спустился на поле и отпраздновал выигрыш трофея вместе с партнерами по команде. Во время бурного празднования капитан парижан Маркиньос отметился благородным жестом - он повесил свою медаль на шею Забарному.

Маркиньос, как и Забарный, является центральным защитником, В новом сезоне бразилец и украинец станут одновременно партнерами и конкурентами. "Здесь никому не гарантировано место. Нужно быть на самом высоком уровне, всегда выкладываться на полную, и именно это я и собираюсь делать, чтобы тренер был доволен и я сохранил свое место в основе", – отметил бразилец после выигрыша Суперкубка.

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, выцарапав победу над Тоттенхэмом в серии пенальти – парижане отыгрались с 0:2