"Конечно, это удар по моральному духу. Мы будем верить до конца, но нам в ПСЖ нужно играть лучше. Мы знаем, что это сложно, что Лилль выигрывает в каждом матче, но нам нужно верить, что мы выиграем оставшиеся матчи и сможем взять титул.

Фиаско парижан в борьбе за чемпионство в видеообзоре матча Ренн – ПСЖ – 1:1

У нас были моменты, но мы не забили. Такой футбол, он в деталях. Если ты не можешь решить ситуацию... Мы каждый раз повторяем это, но это правда. У нас были моменты, но мы не забили. А Ренн отличился после углового. Это футбол, но мы понимаем, что нам нужно играть лучше, когда смотрим на результаты в течение сезона. Мы проиграли матчи, в которых не должны были проигрывать. Мы потеряли очень много очков дома, и это нам вредит в конце.

Нам нужно будет поговорить на неделе. Неприемлемо так терять очки, если ты играешь за ПСЖ. Один, два, три раза... Это происходит слишком часто. Это не лучший наш сезон. Мы недостаточно хороши, мы должны играть лучше. И перед следующим сезоном нам нужно поговорить", – отметил Маркиньос в комментарии Goal.

Напомним, ничья с Ренном ухудшила шансы ПСЖ на чемпионство – парижане отстают от Лилля на 3 пункта за 2 тура до завершения первенства.

ПСЖ в поединке с Ренном потерял очки – чемпионство в Лиге 1 станет чудом