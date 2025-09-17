"Конкуренция всегда была. "Заба" присоединился в этом году, но никто не имеет гарантированного места. Если я здесь уже двенадцать или тринадцать лет, то только потому, что боролся в каждом матче, на каждой тренировке.

Забарный узнал вердикт относительно участия в стартовом матче ПСЖ в ЛЧ – известна заявка парижан

Никто не подарил мне позицию. Он очень хороший защитник, очень молодой, который может еще вырасти, и я постараюсь помочь ему, когда он в этом будет нуждаться. Но насчет игр – это уже вопрос к тренеру. Я рад, когда рядом есть сильные игроки. Мама с детства научила меня: не надо терять друга из-за мяча, не надо делать плохих вещей ради того, чтобы играть. Все добро, которое сделаешь, вернется. Поэтому уважение, дружба и помощь очень важны", – цитирует Маркиньоса Lequipe.

Напомним, что ПСЖ, который в прошлом году впервые выиграл Лигу чемпионов, начинает новую кампанию матчем против Аталанты. Для Ильи Забарного это шанс дебютировать в Лиге чемпионов в составе ПСЖ.

ПСЖ победил Ланс перед стартом в ЛЧ – Забарный спасал и привозил, парижане получили три травмы, Барколя оформил дубль