Журналист Игорь Бурбас в своем твиттере лаконично подвел итоги встречи президента УАФ Андрея Павелко с одним из главных кандидатов на пост наставника сборной Украины – Мироном Маркевичем.

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"Встреча ничем не увенчалась. Маркевича в сборной не будет", – сообщил Бурбас. Напомним, УАФ рассматривал контракт на год с возможностью пролонгации еще на один, однако Мирон Богданович будто бы хотел получить соглашение сроком на три года.

Таким образом, круг претендентов на должность сузился. Одним из главных кандидатов вместе с Маркевичем считался Сергей Ребров. Также на вакантное место наставника "сине-желтых" сватали еще Алексея Михайличенко, Джанни Де Бьязи и Юргена Клинсманна. Нового руководителя должны избрать уже 9 августа, когда состоится заседание Исполкома УАФ.

Напомним, Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы, проведя 52 официальные встречи. Достижением специалиста за это время был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии.