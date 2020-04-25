Маркевич заверил, что не возьмет "говнюков" в свою команду

Наставник одесского Черноморца Остап Маркевич рассказал о своем оригинальном подходе к комплектованию команды.

"Возможно, даже прежде всего мы смотрим на личные качества, характер человека. Если он не способен строить отношения с одноклубниками, не может протянуть руку партнеру в трудный момент, вместо того, чтобы обвинять его, делаем выводы.

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Сначала даем такому человеку шанс исправиться. Если не исправляется, то пусть ты хоть Роналдиньо, ты нам не поможешь, поскольку уничтожаешь нашу философию. То, ради чего создаем команду. Мы хотим создать семью. Скажем так: говнюков в нашей команде не будет.

Ни в коем случае не надо отвергать амбиции, желание стать лучше. Именно над этим мы работаем – над психологией, мотивацией. Это правильные вещи. Не хотел бы никого обсуждать, но есть пример Роналдиньо, который сейчас знаете, где находится. Хотя его очень уважали в Барселоне", – резюмировал тренер в интервью YouTube-каналу ТРЕНДЕЦЬ.

К слову, Остап Маркевич возглавил Черноморец в ходе сезона 2019/20. Перед стартом весенней части чемпионата "моряки" занимают 10-е место в Первой лиге.

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