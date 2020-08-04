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Маркевич заработал более 700 тысяч в месяц – стали известны зарплаты в УАФ

18:41 - Читати українською
Маркевич заработал более 700 тысяч в месяц – стали известны зарплаты в УАФ
Мирон Маркевич / Денис Руденко, FootBoom

Известный журналист Константин Андриюк опубликовал зарплатные ведомости работников Украинской ассоциации футбола.

"Пошел резюме составлять. Очень уж мне хочется попасть на работу в УАФ. Зарплату Грищенко или Плиева прошу не предлагать", – написал Андриюк в своем Facebook.

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В частности, его удивили суммы, которые зарабатывают известные футбольные личности в УАФ. Больше всех получает экс-тренер Карпат, Металлиста и сборной Украины Мирон Маркевич – более 700 тысяч гривен в месяц. Руководитель комитета по этике и честной игры Франческо Баранка получает более 500 тысяч гривен, а вот глава комитета арбитров УАФ Лучано Луче немного меньше – 411 тысяч гривен.

Отметим, что высокую зарплату получают обладатели Золотого мяча Олег Блохин и Игорь Беланов зарабатывают более 100 000 гривен.

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Вирішив вкотре поцікавитися моєю улюбленою УАФ (Українська Асоціація Футболу). Як вони там? Чи не вдарив боляче...

Опубліковано Костянтином Андріюком Вівторок, 4 серпня 2020 р.

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Теги
Мирон Маркевич Олег Блохин Франческо Баранка Лучано Лучи Игорь Беланов Константин Андриюк УАФ
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