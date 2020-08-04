Маркевич заработал более 700 тысяч в месяц – стали известны зарплаты в УАФ

"Пошел резюме составлять. Очень уж мне хочется попасть на работу в УАФ. Зарплату Грищенко или Плиева прошу не предлагать", – написал Андриюк в своем Facebook.

Суркис ответил Маркевичу на его критические слова в адрес Динамо

В частности, его удивили суммы, которые зарабатывают известные футбольные личности в УАФ. Больше всех получает экс-тренер Карпат, Металлиста и сборной Украины Мирон Маркевич – более 700 тысяч гривен в месяц. Руководитель комитета по этике и честной игры Франческо Баранка получает более 500 тысяч гривен, а вот глава комитета арбитров УАФ Лучано Луче немного меньше – 411 тысяч гривен.

Отметим, что высокую зарплату получают обладатели Золотого мяча Олег Блохин и Игорь Беланов зарабатывают более 100 000 гривен.

"Збірна України за рік не постаріє": Мирон Маркевич – про перенесення Євро-2020 і як оберігається від коронавірусу