"Опять надежды отечественных поклонников футбола не оправдались. Я также склонялся к тому, что подопечные Сергея Реброва победят в Батуми. Даже погодные условия были нашим союзником, ведь тяжелый газон почти нивелировал преимущество грузин в технике. Однако уже в который раз возникли проблемы с созданием и главное, реализацией голевых моментов. Хорошо, что помог автогол хозяев.

Сборная Украины прибыла на последний матч группы Лиги наций – первые кадры команды Реброва

Не может не беспокоить, что наряду с нашими легионерами хуже начали играть и футболисты, представляющие УПЛ.

Все же, я продолжаю считать, что украинская сборная может играть лучше, а нынешние проблемы, видимо, связаны с психологией. Но реалии таковы, что если 19 ноября не удастся одолеть в гостях албанцев, то нас ждет Лига С и встречи с футбольными странами-карликами. Думайте", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, матч Албания – Украина состоится 19 ноября. Если команда Реброва не одержит победу, то с последнего места вылетает в дивизион С. Если удастся выиграть, а Чехия не уступит Грузии, то "сине-желтые" финишируют вторыми и даже будут иметь шанс зацепиться за элиту Лиги наций в переходных матчах. Третье место будет означать переходные матчи за выживание в дивизионе В. Надежд на первое место уже нет даже математически.

"Это ли не самое глубокое дно в истории?": Мудрик – единственная надежда, сборную номинируют в Книгу рекордов Гиннеса, лицо Каладзе