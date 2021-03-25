"Прежде всего, отдам должное главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко , который сделал ставку на четко отлаженную игру от обороны и против такой тактики его знаменитый французский коллега Дидье Дешам оказался бессилен.

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Лишь на стартовом отрезке вчерашнего поединка чувствовалось, что над нашими ребятами довлел груз недавнего крупного поражения от французов в спарринге. Затем ситуация на поле была под контролем украинцев. Кстати, задействовав сразу пять защитников нельзя сказать, что подопечные Андрея Шевченко думали лишь о том, как бы банально отбиться. При первой же возможности они стремились остро контратаковать. И если бы заладилось с последним пасом, то можно было рассчитывать и на большее.

Не думаю, что чемпионы мира после того разгрома в спарринге вышли на поле с шапкозакидательским настроением. Просто наша сборная продемонстрировала огромное желание доказать случайность того провала. А благодаря высочайшей игровой дисциплине, терпению не позволили сопернику продемонстрировать свои лучшие качества. При таком развитии событий часто и удача оказывается на стороне обороняющейся команды. Так и произошло в эпизоде, когда украинцы сравняли счет.

Все ребята – молодцы, но , все же, хотелось бы особо отметить Сергея Кривцова и Илью Забарного, мастерски сыгравших против гренадера хозяев Оливье Жиру.

В Париже фаворитом считались французы, но нашим удалось разжиться очень ценным очком. На очереди домашние поединки с финнами и казахами , где уже позиции сборной Украины в рейтинге выше чем у соперников. Поэтому важно обойтись без потерь, но для этого Андрею Шевченко нужно будет взять на вооружение уже другие тактические схемы", – сказал Маркевич в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, украинцы на выезде расписали боевую ничью с действующим чемпионом мира. Уже 28 марта на "сине-желтых" ожидает второй поединок квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

Франция – Украина: прекрасный старт отбора, (не)странная схема, тотальный прагматизм Шевы и бледные копии чемпионов мира