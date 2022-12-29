"Игор Йовичевич. Он пришел в Днепр-1 и сначала ему было тяжело. Сейчас видна его тренерская работа, команда добавила, причем серьезно. На зимнюю паузу в чемпионате Украины они заслуженно пошли на третье место. Если хорватскому специалисту дадут возможность укрепить состав, то возможно, в следующем году в еврокубках у нас будет команда, которая по крайней мере выйдет из группы в Лиге Европы.

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Также хотел бы отметить Юрия Вернидуба. С футболистами, которые были у него в Шерифе, он хорошо выступил в Лиге чемпионов. Выйти из такой группы, где были Реал, Интер и Шахтер в Лигу Европы, заслуживает уважения. Я рад за Вернидуба. Вот эти тренеры, на мой взгляд, лучшие в 2021 году. У команд под их руководством виден серьезный прогресс", – отметил Маркевич Footboom.

Напомним, УПЛ назвала лучшим тренером года наставника Динамо Мирчу Луческу.

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