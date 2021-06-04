"Стартовый состав нашей сборной был близок к оптимальному. И это сразу сказалось на действиях подопечных Андрея Шевченко. По сравнению с предыдущим контрольным поединком с Бахрейном, они действовали более слаженно и главное, быстрее. Правда, насторожили слабая реализация голевых моментов и нерасторопность при розыгрыше стандартов у своих ворот.

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Будем надеяться, что наши ребята приберегли забитые мячи для финальной части чемпионата Европы, а в обороне в оставшееся до решающих поединков время наведут порядок с подстраховкой. Кого бы отметил? Прежде всего, Илью Забарного, который был надежен в обороне и запомнился своим точным первым пасом, а также Андрея Ярмоленко. Чувствуется, что Ярмоленко большие надежды связывает с еврофорумом, вчера он очень старался, часто брал игру на себя и, думаю, что сумеет еще добавить.

Это хорошо, что есть еще один спарринг – с футболистами Кипра, действующих в другом стиле, чем североирландцы. Значит, у Андрея Шевченко будет возможность попробовать и другие тактические схемы, а также бросить в бой тех игроков, которые по разным причинам не принимали участия в предыдущих контрольных поединках. Хотя, думаю, что Шевченко со стартовым составом на первый поединок с Нидерландами уже определился", – поделился Маркевич в комментарии meta-ratings.

Напомним, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию благодаря голу Александра Зубкова. Последний товарищеский матч перед чемпионатом Европы подопечные Андрея Шевченко проведут уже 7 июня – "сине-желтые" проэкзаменуют Кипр. На Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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