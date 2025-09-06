– Во втором тайме неплохо сыграли, могли и забить, моменты были, особенно у Забарного. 20-30 минут были хорошие в нашем исполнении. В первом тайме фарт был на нашей стороне, что французы больше не забили, а во втором тайме удача нас покинула, и мы не смогли реализовать свои возможности.

Но надо понимать, против кого мы играли. Франция – это одна из топ-команд мирового футбола. Сейчас надо думать уже об Азербайджане и сыграть против него так, как второй тайм с Францией.

– Вас что-то удивило в составе, схеме или тактике Украины?

– Да ничего не удивило. Как говорится, кто был в обойме, тех и поставили. Здесь особо ничего не придумаешь. Конечно, что если был бы Цыганков, то наверняка он бы играл в основе. Миколенко играл бы слева в защите, а Зинченко в середине. К сожалению, наша сборная столкнулась с эпидемией травм. Дешам ломал голову над тем, кого поставить, потому что во Франции два равноценных состава, а у нас выпустили тех, кто есть.

– Почему сборная Украины так плохо играет первый тайм? Это уже становится неприятной тенденцией.

– Ну, во-первых, французы очень сильно провели первый тайм. Они вообще не давали дышать Украине, даже мяча касаться. Во втором тайме Франция уже начала играть на контратаках и дала свободу нашей команде.

– Давайте разберем пропущенные голы. Кто виноват в том, что Олисе так спокойно пробежал из центра поля в штрафную и забил?

– Судакову надо было назад бежать, а не пешком идти. Георгий явно не успел за оппонентом. Нельзя оставлять соперника одного на 12-х метрах перед воротами, чтобы он спокойно пробивал без сопротивления. Тренерский штаб обязательно разберет этот момент.

– Мог ли Забарный сыграть лучше в моменте с голом Мбаппе?

– Нет. Преимущество всегда у нападающего, который бежит лицом к воротам. Тем более у Мбаппе фантастическая скорость, ему надо было просто пробросить мяч, что он и сделал. Я абсолютно не виню Забарного.

– Кто вам понравился среди игроков, кому отдадите "Льва матча"?

– Я отмечу Гуцуляка и Забарного, но больше всего мне понравился Зинченко, поэтому "Льва матча" отдам ему. Видно, что Саша был заведен, был настоящим лидером на поле. Он долго не играл и хотел показать максимум. В принципе, ему это удалось. Ясно, что с такой заряженностью Зинченко больше помог бы нам внутри поля, но ничего не поделаешь, у нас небольшой выбор футболистов.

– А кто выпадал среди наших игроков?

– Не хочу об этом говорить. Надо наоборот искать позитив. Было 30 хороших минут во втором тайме, вот с этого и надо выходить на Азербайджан.

– Что скажете об игре Довбика, которому надо доказывать Гасперини, ведь Артем потерял место в основе Ромы?

– Довбык не играет в Роме, что тут сказать. Когда Артем выступал за Жирону, то гораздо лучше проявлял себя в сборной. Если ты не играешь, то трудно собраться. Сейчас ему не хватает игрового тонуса. Тем более вчера против него играли топовые защитники, и не так просто себя проявить на их фоне. Но момент у него был, мог забить.

– Яремчука сильно не хватало для усиления нападения?

– Конечно. У нас и так выбор не очень большой, а тут еще и выпали такие футболисты из основного состава. Их точно не хватало.

– В параллельном матче нашей группы Исландия обыграла Азербайджан со счетом 5:0. Что скажете о турнирных перспективах сборной Украины?

– Нам надо исходить из того, что обязательно нужно дважды обыгрывать Азербайджан. С Исландией точно будет непросто. Украину ждет тяжелая дорога для выхода на чемпионат мира. Нашим игрокам нужно понять, что надо добегать, а в отборе играть так, как сборная Франции против нас в первом тайме. Вот такая должна быть плотность.

– Украина против Азербайджана считается фаворитом. Как будет складываться игра?

– Выезд есть выезд, поэтому просто точно не будет. После 0:5 Азербайджан будет стремиться реабилитироваться перед фанами, соперник точно будет настроенным, поэтому легко не будет. Украине не надо обращать внимание на результат Азербайджана против Исландии. Болельщики погонят их вперед и игроки захотят им доказать, что результат против Исландии был случайностью. Надо быть готовым к сопротивлению.

Мой прогноз на матч Азербайджан – Украина? Украина выиграет с разницей в один мяч, – сказал Маркевич в комментарии BLIK.

