"По игре мне больше всего Шахтер нравится, Они хоть какой-то футбол демонстрируют. Больше команд я не вижу, не на что смотреть.

Правда, "горняки" продали Судакова и Кевина, поэтому трудно сказать, как команда будет выглядеть без них. Посмотрим.

А насчет команды-разочарования... Тут без вариантов – Александрия. Что творится с командой? Это вопрос к президенту. Скажу так: чтобы ломать, много ума не надо. Ум нужен, если хочешь что-то создать, а сломать все можно за месяц", – сказал Маркевич в комментарии Українському футболу.

Напомним, Шахтер после 5-ти туров идет в турнирной таблице на третьей строчке, уступая Динамо и Колосу двумя очками. Александрия же лишь в последнем туре сумела прервать безвыигрышную серию и одолела ЛНЗ, что позволило ей покинуть последнюю строчку.

