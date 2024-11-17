"Я приехал в Днепр, со всеми знакомился, с ним также. Помнил, что Роман очень много попил нам крови, играя против Металлиста, при чем не только за Днепр, а еще и во времена Динамо. Я на него в Днепре уже рассчитывал как на одного из лидеров.

"Здесь большая коррупция, чем в Верховной Раде": Зозуля откровенно рассказал об агентском бизнесе и самом звездном клиенте

Было бы больше таких людей, как Зозуля – жилось бы нам намного лучше. Порядочный, добрый, не подлый, человек с большой буквы. К сожалению, Романа немножко преследовали травмы, он играл не так часто, как хотелось, но все равно забивал важные голы: тому же Аяксу и Шахтеру. Он – душа команды, боец, что на поле, что вне его – скромный человек. Зозуля стал одним из лидеров Днепра.

Чем отличался Зозуля среди других форвардов? Голевым чутьем! Он был как настоящий стервятник в штрафной площади. Помню он Металлисту забил такие два мяча, что трудно было такое забивать, да и Шахтеру, когда Днепр 4:1 победил. Сейчас и близко таких форвардов в Украине не вижу, чтобы могли делать то, что делал Роман в свои лучшие времена.

Роман приносил пользу не только голами – он давал большие объемы работ и классно подыгрывал. А вообще, Зозуля – футболист, которому бы я нашел место на любой позиции, потому что он по характеру лидер, отрабатывал от первой до последней минуты, не было такого, что ходил пешком или стоял на поле. К сожалению, травмы Роману мешали, поэтому он много пропустил", – сказал Маркевич в комментарии Українському футболу.

Напомним, Зозуля пришел в Днепр из Динамо в 2011-м и выступал за команду до 2016 года, а Маркевич возглавил днепрян в 2014-м.

Зозуля потрібен агентському бізнесу – у нього є те, чого немає в інших