"С какими тренерами больше всего нравилось играть? Наверное, с Лобановским Валерием Васильевичем. Мы его обыграли четыре раза Карпатами в свое время, он этого не мог пережить.

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Кто помнит эти матчи во Львове и Киеве, 1998, 1999 годы. Лобановский помнит? Да, царство небесное... Тем более что это был один из лучших тренеров мирового футбола. Мне приятно было, что наши Карпаты их обыграли", – рассказал Маркевич на стриме "Культурна оборона".

Напомним, Мирон Богданович трижды возглавлял Карпаты. В общем, львовяне под руководством Маркевича за период с 1996 по 1999 годі 7 раз играли против киевлян, но только дважды обыграли соперника. Еще дважды был ничейный результат, а Динамо трижды праздновало победу над "львами" за этот период.

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