Бывший тренер Металлиста Мирон Маркевич рассказал, как чуть не привез форварда Баварии Роберта Левандовски в Харьков.

"Левандовски впервые увидел в молодежной сборной Польши еще в 2007 году. Сразу дал задание приобрести Роберта. В 2008 уже почти договорились, оставалось только поставить подпись.

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Но в последний момент что-то не срослось. До сих пор жалею, потому что это прирожденный форвард. Быстрый, техничный, трудолюбивый и сильный. Конечно, в сборной Польши у него получается не так ярко, как в Баварии, так как уровень партнеров далеко не тот", – цитирует Маркевича gazeta.ua.

Добавим, что в 2008-м Левандовски вместо Металлиста перешел в познанский Лех, откуда через два года оформил трансфер в дортмундскую Боруссию.

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