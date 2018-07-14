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Маркевич: Великодержавный шовинизм России не только в Украине, и не только в спорте

10:41 75 Читати українською
Маркевич: Великодержавный шовинизм России не только в Украине, и не только в спорте
Мирон Маркевич / Футбол 24

Председатель комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич рассказал о чемпионате мира и футболистах, играющих в России.

"Слежу за чемпионатом мира. Мне важно смотреть матчи, как специалисту. Это футбол. Но матчи сборной России не смотрю, ни одного не видел. Принципиально. Да и нет ли там на что смотреть. Отношусь отрицательно к украинцам, которые поехали в России на Мундиаль. смотреть футбол – одно, ехать туда – совсем другое. Надо различать эти вещи.

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Если бы Украина вышла на ЧМ-2018 – надо было бы ехать. Но не просто так. Хорошо собраться, настроиться, показать хороший футбол и результат. И выйти в четвертьфинал, а может и дальше. Это было бы правильно. Но болельщикам из Украины в таком случае я бы говорил не ехать. В России и так хватило бы людей, украинцев, которые бы поддержали нашу команду.

Негативно отношусь к украинским тренеров и футболистов, которые работают в России. Так не должно быть.

Спорт, к сожалению, не вне политики. Все перемешано и зависит друг от друга. Так себе думать можно, но это значит, что такова реальность. Если говорить о России, то вы понимаете. Великодержавный шовинизм не только в Украине, и не только в спорте", – рассказал Маркевич в интервью Tribuna.

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ЧМ 2018 Мирон Маркевич
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