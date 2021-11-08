"Это выбор самого Шевченко, который проработав продолжительное время с национальной сборной Украины, изъявил желание попробовать себя и на клубном уровне. Поскольку, в отличие от Шевченко, у меня есть опыт работы как с клубами, так и со сборной, то имею право утверждать, что это две большие разницы.

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Шевченко нужно быть готовым к тому, что придется тренировать в цейтноте и давать результат каждую неделю. Тем более, что он принял команду, которая находится в нижней части турнирной таблицы. И от его оперативной каждодневной реакции на происходящее в Дженоа будет очень много зависеть.

Согласен, у Шевченко есть определенные преимущества как для иностранца: он знает менталитет итальянцев, у него нет языковых проблем, он громко заявил о себе в Mилане, как футболист, но в Дженоа у него не будет времени на раскачку, а сразу станут требовать результат.

У Шевченко якобы есть договоренность с руководством Дженоа, что даже в случае вылета из Серии А он останется у руля. В такое верится с трудом. Когда я возглавлял Металлист, то нам приходилось играть в Генуе, правда с другой командой – Сампдорией. Я знаю, какие там требовательные болельщики. Для них главное – результат, а если побед не будет, то обструкции тренеру не избежать. И не имеет значения: ты Шевченко или Жозе Mоуриньо. Впрочем, Шевченко для того и приглашали в Дженоа, чтобы он спас ее от неприятностей. Я желаю ему успехов. В свое время он завоевал признание в Италии, как футболист, а теперь у него появился шанс заявить о себе и на тренерском поприще", – сказал Маркевич в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Шевченко официально возглавил Дженоа в воскресенье, 7 ноября.

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