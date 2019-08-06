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Маркевич: Успехов у Суркисов в Динамо нет

13:27 148 Читати українською
Маркевич: Успехов у Суркисов в Динамо нет
Мирон Маркевич / Карпаты

Бывший наставник Днепра, Металлиста и Карпат Мирон Маркевич поделился своим мнением о киевском Динамо.

"Братья Суркисы содержат Динамо очень давно. К сожалению, успехов у них нет. Единственное – еще когда был жив Валерий Васильевич Лобановский, это в 1998 и 1999 годах, действительно была серьезная команда. Одна из лучших в Европе.

"Маркевич мог стать хорошим тренером, но занимался х****й", – экс-игрок Карпат Зуб

После этого, скажем так, застой полный. Хотя они и дальше вкладывают средства. Но они не знают, как надо сделать. Обращались ли ко мне? Нет", – сказал Маркевич в программе Рандеву с Яниной Соколовой.

Маркевич скептически оценил перспективы Карпат в сезоне 2019/20

Напомним, Мирон Маркевич за время своей тренерской карьеры тренировал Карпаты, Металлист, Днепр, с которым добрался до финала Лиги Европы, и другие клубы.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Григорий Суркис Игорь Суркис Мирон Маркевич
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