Маркевич: Украинские арбитры не умеют судить
09:23 - Читати українською
Именитый украинский тренер Мирон Маркевич отрицательно оценивает отечественный судейский корпус. Минимальной похвалы заслужила лишь Екатерина Монзуль.
"Украинские рефери не умеют судить. Вот кто в нашей стране лучший арбитр?
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Ну, может быть, Екатерина Монзуль. Но она постоянно работает с системой VAR, поэтому ей легче", – заявил Маркевич в комментарии Footboom.
Напомним, Монзуль является одним из немногих украинских рефери, получающих назначение на международные поединки.
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