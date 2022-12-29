"Украинские рефери не умеют судить. Вот кто в нашей стране лучший арбитр?

"За эту неделю я, наверное, поседела": Монзуль вспомнила свое первое назначение на матч УПЛ

Ну, может быть, Екатерина Монзуль. Но она постоянно работает с системой VAR, поэтому ей легче", – заявил Маркевич в комментарии Footboom .

Напомним, Монзуль является одним из немногих украинских рефери, получающих назначение на международные поединки.