Наставник Карпат Мирон Маркевич объяснил, чего не хватает Михаилу Мудрику в лондонском клубе, чтобы раскрыться на полную.

"Каждый футболист должен чувствовать к себе доверие со стороны главного тренера. Когда есть доверие, то футболист чувствует себя совершенно иначе и играет, соответственно, тоже.

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Маурисио Почеттино, как видим, в этом сезоне начал доверять Мудрику и Михаил наконец-то более-менее заиграл за Челси и начал забивать. Ему стало психологически проще. Верю, что Мудрик еще покажет себя в английской Премьер-лиге в полной красе", Ц сказал Маркевич в комментарии Sport-Express.

Напомним, Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро. В текущем сезоне он провел за лондонцев 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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