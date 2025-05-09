"Помнится, еще перед четвертьфинальными поединками я отмечал, что выше оцениваю шансы ПСЖ и испанской Барселоны. К сожалению, футболисты испанского клуба не смогли добиться нужного результата в повторном противостоянии в Милане.

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Почему каталонцы меня так "подставили"? Дебют поединка в Милане напоминал первый матч этих соперников. Не исключено, что отсутствие должного настроя, концентрации можно объяснить переоценкой своих сил. Впрочем, возможно просто плохо поработали над исправлением допущенных дома ошибок. Ведь снова были просчеты при высоком прессинге защитного звена, позиционные ошибки при розыгрыше стандартных положений.

Тем не менее после провального первого тайма игроки Барселоны сумели добиться перелома. Их заточенность на атаку поражала и когда они добавили в интенсивности, то хозяева начали не успевать за перемещениями гостей, что и привело к трем пропущенным мячам.

Возможно, сказалась усталость защитников гостей, потому что их игра в обороне – энергозатратная, надо очень много двигаться. Как по мне, не обошлось и без тактического просчета их руководителя Флика, которому не надо было выпускать под занавес противостояния Левандовски. И не потому, что польский нападающий много пропустил из-за травмы. Было понятно, что на последних минутах миланцы все силы бросят на штурм владений соперника и поэтому напрашивался выход высокорослого защитника, который бы выигрывал верховые дуэли. Этого Флик не сделал и прогадал.

Мне очень жаль, что Барселона вылетела, потому что именно каталонцы стали открытием текущей Лиги чемпионов", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, в финале самого престижного евротурнира встретятся Интер и ПСЖ. Решающее противостояние состоится 31 мая 2025 года в Германии на Альянц-Арене в Мюнхене.

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