"Я думаю, что Мудрик должен был играть в основе. Вроде бы мы и играли неплохо, и контролировали мяч, но один в один никто не обыгрывал. Нужно было вносить креатив впереди. Мудрик бы здесь очень помог.

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Довбик очень хорошо вышел на замену с Шотландией. По крайней мере, тайм с Уэльсом надо было ему дать. Он умеет обыграть один в один, причем делает это легко. Валлийцы просто стояли возле своей штрафной и отбивались, но у нас не нашлось игрока, который может разрушить их редуты.

Но это мое мнение. Главный тренер наверняка руководствовался тем, что победный состав не меняют. У нас было преимущество, нужно было их просто добить. Сборная Уэльса ничего собой не представляет", – заявил Маркевич в комментарии FanDay.

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