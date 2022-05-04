"Какой тренер подойдет Шахтеру в случае ухода Де Дзерби – легионер или украинец? На мой взгляд, однозначно второй вариант. Конечно, все решать президенту клуба, но считаю, что у нас сейчас достаточно хороших, квалифицированных тренеров, которые в таких условиях будут иметь хороший стимул доказать свою профпригодность.

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В любом случае, не будет лучшего момента, чтобы заложить определенный фундамент, на котором будет возрождаться наш футбол", – поделился Маркевич в комментарии Footboom.

Напомним, Де Дзерби после последнего матча Шахтера в рамках благотворительного турне намекнул, что может покинуть клуб.

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