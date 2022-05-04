Маркевич убежден, что Шахтер сможет заменить Де Дзерби украинским тренером
Знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями по поводу будущего преемника Роберто Де Дзерби во главе Шахтера.
"Какой тренер подойдет Шахтеру в случае ухода Де Дзерби – легионер или украинец? На мой взгляд, однозначно второй вариант. Конечно, все решать президенту клуба, но считаю, что у нас сейчас достаточно хороших, квалифицированных тренеров, которые в таких условиях будут иметь хороший стимул доказать свою профпригодность.
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В любом случае, не будет лучшего момента, чтобы заложить определенный фундамент, на котором будет возрождаться наш футбол", – поделился Маркевич в комментарии Footboom.
Напомним, Де Дзерби после последнего матча Шахтера в рамках благотворительного турне намекнул, что может покинуть клуб.
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