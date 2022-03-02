"Я с 2014 года ездил, езжу и буду ездить на восток Украины. И поверьте мне, что к тому времени у нас ничего не было. Кто имел автомат, тот уже был счастлив. И мы выгнали вас из нашей земли, не со всей территории, но хорошо проучили. Сейчас Украине есть чем воевать, но дело даже не в этом.

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У нас есть дух, украинцев не сломить, так что сдавайтесь или уходите с нашей земли. Это неправильная война. Вы уже наверняка поняли, что в Украине нет разницы, кто на каком языке разговаривает, мы – один народ. И поверьте, у вас ничего не выйдет. Спасибо нашим воинам. Слава Украине!" – поделился Маркевич в комментарии Команда№1.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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