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Маркевич станет доверенным лицом кандидата в президенты

16:58 263 Читати українською
Маркевич станет доверенным лицом кандидата в президенты
Мирон Маркевич / ФК Днепр

Глава комитета национальных сборных Федерации футбола Украины Мирон Маркевич присоединится к президентской избирательной кампании.

Известный тренер попал в перечень доверенных лиц президента Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Может, когда-нибудь снова будем с Россией братскими народами, но я в это не верю", – Маркевич сделал заявление

Уже 26 февраля Маркевича и других VIP-персон официально представят в новом статусе. Кроме 68-летнего бывшего тренера сборной Украины доверенными лицами действующего президента стали общественные деятели, ученые и звезды шоу-бизнеса.

Мирон Маркевич тренировал ряд украинских клубов, а наибольших успехов достиг с Карпатами, Металлистом и Днепром. В 2010 году тренер работал с национальной сборной.

Теги
ФФУ Мирон Маркевич Петр Порошенко
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