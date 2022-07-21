Очередной товарищеский поединок для сбора средств для украинских военных состоится на Закарпатье.

В воскресенье, 24 июля, на стадионе Миная состоится благотворительный матч в поддержку ВСУ, сообщает БФ на своей странице в социальной сети Instagram.

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В поединке сойдутся сборная легенд футбола со сборной звезд шоу-бизнеса и медиа. За первую на поле выйдут: Мирон Маркевич, Игорь Беланов, Дарио Срна, Руслан Ротань, Владислав Ващук, Андрей Русол, Евгений Селезнев, Артем Федецкий, Тарас Михалик, Василий Кобин, Валентин Слюсарь, Адриан Пуканыч и Михаил Кополовец.

За соперников сыграют: Александр Педан, Игорь Ласточкин, Андрей Бедняков, Alekseev, Артем Пивоваров, Степан Казанин, Фоззи, Игорь Цыганык, Евгений Янович, Александр Денисов, Артем Гагарин и другие.

Просмотреть поединок можно будет на телеканале 2+2 и YouTube-канале FootballHub. Начало встречи в 17:00. Все собранные средства будут перечислены на нужды Вооруженных Сил Украины.

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