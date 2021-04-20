"Я категорически против. В течение многих лет УЕФА выстраивал и усовершенствовал целую систему проведения престижных соревнований, в основе которой было равенство и учитывались интересы всех. И вдруг с десяток функционеров, не учитывая мнение футбольного сообщества, принимает решение внедрить проект для супербогатых клубов, который может нанести сокрушительный удар по развитию всего мирового футбола.

УЕФА определился с судьбой сезона 2020/21 – в полуфиналах еврокубков 5 учредителей Суперлиги

В частности, в проигрыше останутся и украинские команды, которые завоевывали право по спортивному принципу выступать на международной арене, получая определенные дивиденды, которые затем использовались для модернизации клубной инфраструктуры. Однако такое развитие событий устраивало не всех.

Представители самых богатых клубов не осознают, что сначала своим проектом они перекрывают даже тот источник, которым сами в течение многих лет пользуются. Имею в виду, в частности, команды не из ведущих футбольных стран, финансовые тылы которых могут ухудшиться, и это сразу негативно скажется на поиске и подготовке талантливых игроков. Поэтому, надеюсь, что УЕФА жестко ответит на происки раскольников", – цитирует Маркевича Meta-ratings.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря